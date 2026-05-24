كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل مواصفات امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، من خلال النموذج الاسترشادي الذي أتاحته عبر موقعها الرسمي، وذلك بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحان النهائي والتعرف على طبيعة الأسئلة المتوقعة قبل انطلاق الامتحانات.

وأوضح النموذج الاسترشادي أن امتحان اللغة العربية يتضمن 55 سؤالًا، بينها 54 سؤال اختيار من متعدد، بالإضافة إلى سؤال مقالي واحد، لقياس مهارات التعبير والتحليل لدى الطلاب.

وأكدت الوزارة أن الامتحان يركز على قياس مستوى الفهم والاستيعاب والتحليل، بعيدًا عن الاعتماد على الحفظ والتلقين، بما يتماشى مع خطة تطوير منظومة التقييم وقياس مهارات التفكير لدى الطلاب.