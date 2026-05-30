كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب النظام الجديد، وذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق الامتحانات.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد 21 يونيو 2026 بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، يليها امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 23 يونيو.

ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 28 يونيو 2026، بينما تُعقد امتحانات المواد التخصصية وفق الشعب المختلفة على النحو التالي:

الخميس 2 يوليو: الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

الأحد 5 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 9 يوليو: الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

الأحد 12 يوليو: الرياضيات البحتة.

الخميس 16 يوليو: الإحصاء للشعبة الأدبية، والأحياء لعلمي علوم، والرياضيات التطبيقية لعلمي رياضة.