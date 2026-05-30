تستعد الادارات التعليمية بمختلف المحافظات لانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، بعد الانتهاء من إعداد الأسئلة وإعلان جداول الامتحانات المقررة.

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 4 يونيو 2026، بمشاركة نحو 2 مليون و22 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات.

ويبلغ إجمالي درجات الفصل الدراسي الثاني 140 درجة، تُضاف إلى درجات الفصل الدراسي الأول لتحديد المجموع النهائي للطالب في الشهادة الإعدادية.

وأكدت المديريات التعليمية الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات وتوفير وسائل التهوية المناسبة داخلها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب أثناء أداء الاختبارات.