إعلان

موعد وشروط التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2026

كتب : أحمد الجندي

10:55 ص 29/05/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء استقبال طلبات التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد اعتبارًا من 1 يوليو 2026، لجميع المراحل التعليمية بمختلف المحافظات.

وأكدت الوزارة أن تقديم طلبات التحويل سيتم مباشرة داخل المدارس باستخدام النماذج الرسمية المخصصة لذلك، مع ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة وطابع نقابة المهن التعليمية.

المدارس ستقوم بقيد الطلبات بأرقام مسلسلة داخل سجلات رسمية

وأوضحت أن المدارس ستقوم بقيد الطلبات بأرقام مسلسلة داخل سجلات رسمية، وتسليم أولياء الأمور إيصالات تثبت استلام الأوراق، على أن يتم فحص الطلبات بعد انتهاء فترة التقديم وفقًا للكثافات المتاحة وشروط التحويل.

لجان مختصة لمراجعة وترتيب الطلبات حسب السن

وأضافت أن لجانًا مختصة ستتولى مراجعة وترتيب الطلبات حسب السن، ثم إرسال الكشوف النهائية للإدارات التعليمية لاعتمادها، قبل إعلان النتائج داخل المدارس خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الاعتماد.

وأشارت الوزارة إلى وجود استثناءات لبعض الحالات الخاصة مثل الوفاة أو النقل الوظيفي لولي الأمر أو الظروف الإنسانية الطارئة، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لحقوق الطفل في حالات النزاعات الأسرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد وزارة التعليم التحويل بين المدارس

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أجواء حارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

أجواء حارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
مسؤول ببعثة الحج السياحي: تحسن كبير بمخيمات منى.. ونتدخل فورًا لحل أي ملاحظة
أخبار مصر

مسؤول ببعثة الحج السياحي: تحسن كبير بمخيمات منى.. ونتدخل فورًا لحل أي ملاحظة
ما أضرار الإفراط في تناول الحلويات خلال أيام العيد؟
نصائح طبية

ما أضرار الإفراط في تناول الحلويات خلال أيام العيد؟
بالونات وهدايا ترسم الفرحة.. حدائق أسوان وجهة العائلات في عيد الأضحى
أخبار المحافظات

بالونات وهدايا ترسم الفرحة.. حدائق أسوان وجهة العائلات في عيد الأضحى
تفاصيل تطوير كوبري 6 أكتوبر.. وهيئة الطرق تعتذر لقائدي السيارات (صور)
أخبار مصر

تفاصيل تطوير كوبري 6 أكتوبر.. وهيئة الطرق تعتذر لقائدي السيارات (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان