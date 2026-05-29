أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء استقبال طلبات التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد اعتبارًا من 1 يوليو 2026، لجميع المراحل التعليمية بمختلف المحافظات.

وأكدت الوزارة أن تقديم طلبات التحويل سيتم مباشرة داخل المدارس باستخدام النماذج الرسمية المخصصة لذلك، مع ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة وطابع نقابة المهن التعليمية.

المدارس ستقوم بقيد الطلبات بأرقام مسلسلة داخل سجلات رسمية

وأوضحت أن المدارس ستقوم بقيد الطلبات بأرقام مسلسلة داخل سجلات رسمية، وتسليم أولياء الأمور إيصالات تثبت استلام الأوراق، على أن يتم فحص الطلبات بعد انتهاء فترة التقديم وفقًا للكثافات المتاحة وشروط التحويل.

لجان مختصة لمراجعة وترتيب الطلبات حسب السن

وأضافت أن لجانًا مختصة ستتولى مراجعة وترتيب الطلبات حسب السن، ثم إرسال الكشوف النهائية للإدارات التعليمية لاعتمادها، قبل إعلان النتائج داخل المدارس خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الاعتماد.

وأشارت الوزارة إلى وجود استثناءات لبعض الحالات الخاصة مثل الوفاة أو النقل الوظيفي لولي الأمر أو الظروف الإنسانية الطارئة، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لحقوق الطفل في حالات النزاعات الأسرية.