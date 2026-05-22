نماذج امتحانات اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية 2026

واصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نشر النماذج الاسترشادية لدعم طلاب الشهادة الإعدادية، حيث نشرت النموذج الاسترشادي الثاني بنظام البوكليت في مادة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، ضمن خطة تستهدف تدريب الطلاب عمليًا على شكل الامتحانات ورفع مستوى جاهزيتهم.

ويأتي نشر هذه النماذج بهدف إتاحة فرص تدريب متنوعة تساعد الطلاب على التعرف على أنماط الأسئلة المختلفة، وتنمية مهارات الفهم والتفكير، بالإضافة إلى تحسين القدرة على إدارة الوقت أثناء الامتحان لتحقيق أفضل النتائج.

وأكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة أن المديرية مستمرة في تقديم الدعم التعليمي والتدريبي للطلاب، موضحة أن النماذج الاسترشادية يتم نشرها عبر الصفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية لضمان وصولها لجميع الطلاب وأولياء الأمور.