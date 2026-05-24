نفى مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان نتيجة صفوف النقل للترم الثاني غدًا الاثنين، مؤكدًا أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة.

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أعمال المراجعة ورصد الدرجات ما زالت جارية داخل الكنترولات، مع الالتزام الكامل بالدقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وحذّر المصدر من الانسياق وراء الشائعات المتداولة، مشددًا على ضرورة الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية التربية والتعليم أو بوابة النتائج الرسمية.