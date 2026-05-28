حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل ومواعيد التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026/2027، موضحة خطوات التسجيل وآليات التقديم بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.

موعد التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

أكدت الوزارة أن التسجيل الإلكتروني يبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين 1 يونيو 2026 وحتى الثلاثاء 30 يونيو 2026، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لولي الأمر التقديم للمدارس الرسمية عربي أو الرسمية لغات عبر الرابط المخصص على موقع الوزارة، حال توافر شروط التقديم، كما يحق له تسجيل أكثر من رغبة داخل المربع السكني التابع له خلال فترة التسجيل الإلكتروني فقط.

وشددت الوزارة على أنه لا يسمح بإجراء أي تعديلات على البيانات أو الرغبات بعد انتهاء موعد التقديم المحدد، مطالبة أولياء الأمور بتحري الدقة أثناء إدخال البيانات.

كما نوهت المديريات التعليمية بأن المدارس والروضات ملتزمة بمساعدة أولياء الأمور غير القادرين على التسجيل الإلكتروني، من خلال مسئول المعلومات بالمدرسة، بعد الاطلاع على شهادة الميلاد الأصلية وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

وأكدت الوزارة أهمية اختيار المحافظة بدقة عند بدء التسجيل، حيث لا يمكن تعديلها بعد حفظ الطلب، مع ضرورة كتابة عنوان السكن بشكل صحيح، ويتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية عن صحة البيانات المسجلة.