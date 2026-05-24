يونيسف: مصر تشهد تحولًا حقيقيًا في التعليم وارتفاع الحضور إلى 87%

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الطلاب وهم يقومون بإلقاء “التخت” داخل إحدى المدارس في حالة من الفوضى، ما أثار حالة من الجدل بين المستخدمين.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة، أن الفيديو المتداول قديم ويعود إلى عام 2019، مشيرًا إلى أنه سبق إعادة نشره منذ عامين وتم تداوله مجددًا على أنه حديث.

وشدد المصدر على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المقاطع القديمة التي يعاد نشرها من حين لآخر بهدف إثارة البلبلة.