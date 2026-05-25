موعد إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بالمدارس

كتب : أحمد الجندي

10:49 ص 25/05/2026

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسليم أرقام جلوس طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والتي تتضمن (رقم الجلوس – مقر اللجنة الامتحانية)، في المدارس، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة اعتبارا من يوم الاثنين ١ يونيو ، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وتؤكد الوزارة حرصها على توفير كافة سبل الدعم والتيسير للطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يحقق الانضباط ويسهم في أداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

