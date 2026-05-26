أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2026 بشكل إلكترونياً، وذلك ضمن نتائج صفوف النقل للمرحلة الإعدادية التي تشمل الصفين الأول والثاني الإعدادي.

وأكدت المديرية أن النتائج أصبحت متاحة الآن عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التعليم بالقاهرة، بهدف التيسير على الطلاب وأولياء الأمور في معرفة الدرجات فور الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي من خلال الموقع الرسمي

وأوضحت المديرية أن الخدمة تشمل نتائج صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي، بالإضافة إلى نتائج المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الإعدادي، مع إتاحة بيان الدرجات والتقديرات بشكل إلكتروني مباشر.