رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2026 بالقاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي

كتب : أحمد الجندي

02:45 م 25/05/2026

طلاب الصف الخامس الابتدائي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إتاحة نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2026 عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة للمديرية، وذلك لطلاب سنوات النقل بالتعليم الأساسي.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2026 بمحافظة القاهرة من خلال بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط الرسمي التالي: هنا

طرق الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي

وأتاحت المديرية إمكانية الاستعلام عن النتيجة من خلال 3 طرق رسمية، تشمل الاتصال بالخط الأرضي عبر الأرقام 09000100 و09000111، أو عبر الهاتف المحمول من خلال الرقم 5757، بالإضافة إلى خدمة المحادثة الآلية (Chatbot) المتاحة على الموقع الرسمي لنتائج التعليم الأساسي.

ويتم الحصول على النتيجة بعد سداد رسوم الاستعلام من خلال كود فوري يظهر للمستخدم، ويمكن دفعه عبر أي منفذ من منافذ فوري أو تطبيق My Fawry أو باستخدام البطاقة الائتمانية.

وأكدت المديرية أنه لا يتم إرسال النتيجة في رسالة نصية، وإنما تظهر مباشرة على نفس الصفحة بعد إتمام عملية الدفع والعودة للضغط على خيار “استلام النتيجة بعد الدفع”.

كما أوضحت أنه في حالة ظهور رسالة تفيد بضرورة الرجوع إلى المدرسة، فهذا يعني أن النتيجة محجوبة ويجب التوجه إلى المدرسة لمعرفة السبب.

