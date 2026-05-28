مقتل شخصين إثر هجوم للجيش الأمريكي استهدف قاربا في المحيط الهادئ

كتب : وكالات

06:55 ص 28/05/2026

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخميس، أن قوات القيادة الجنوبية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه للمخدرات في المحيط الهادئ ما أدى إلى مقتل شخصين.

وفي بيان قال الجيش الأمريكي: "إن قوة المهام المشتركة سبير الجنوبية نفذت ضربة قتالية مميتة ضد سفينة تديرها منظمات مصنفة إرهابية، بتوجيه من قائد القيادة الجنوبية الجنرال فرانسيس إل. دونوفان، في 27 مايو.

وأكدت الاستخبارات، أن السفينة كانت تبحر عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ الشرقي وكانت تشارك في عمليات تهريب.

وأسفرت الضربة عن مقتل شخصين مشتبه بهما من شبكة تهريب المخدرات، ولم يصب أي من القوات العسكرية الأمريكية بأذى، وفق البيان.

ولم تذكر تفاصيل إضافية عن موقع الضربة بالضبط أو مصير السفينة بعد الهجوم، كما لم تنشر معلومات عن أي اعتقالات أو مصادرة حمولة، وفقا لروسيا اليوم.

الجيش الأمريكي المحيط الهادي أمريكا استهداف قارب في المحيط تهريب المخدرات

