إعلان

مقتل جندية إسرائيلية وإصابة 2 آخرين في عملية عسكرية شمال إسرائيل

كتب : وكالات

07:00 ص 28/05/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندية وإصابة 2 آخرين في عملية عسكرية في شمال إسرائيل.

قال موقع "واينت"، إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أذن بنشر خبر مقتل الرقيب روتم ياناي، البالغة من العمر 20 عاما، من جفعات عدا، وهي ضابط صف في كتيبة روتم 435 التابعة للواء جفعاتي، أمس الأربعاء، جراء انفجار طائرة مسيرة في منطقة عسكرية قرب الحدود اللبنانية.

ولفت الموقع إلى أنه وفي الحادث نفسه، أصيب جندي احتياطي بجروح خطيرة، وآخر بجروح متوسطة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، حيث يستهدف البلدات والقرى بالقصف والغارات، فيما تعمل قواته في أماكن تمركزها على تدمير البنى التحية بشكل ممنهج، في المقابل يواصل حزب الله اللبناني مهاجمة القوات الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل جندية إسرائيلية عملية عسكرية شمال إسرائيل شمال إسرائيل إسرائيل الجيش الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

صور.. القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم - تفاصيل
أخبار مصر

صور.. القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم - تفاصيل

كيف صمد هرم خوفو أمام الزلازل؟- دراسة عملية تكشف السر
شئون عربية و دولية

كيف صمد هرم خوفو أمام الزلازل؟- دراسة عملية تكشف السر
ردا على هجوم بندر عباس.. الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية
شئون عربية و دولية

ردا على هجوم بندر عباس.. الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية
صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026
"الإنسانية فوق كل شيء".. رجال الإطفاء يحملون قعيدا إلى شقته بالسيدة زينب
حوادث وقضايا

"الإنسانية فوق كل شيء".. رجال الإطفاء يحملون قعيدا إلى شقته بالسيدة زينب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان