أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندية وإصابة 2 آخرين في عملية عسكرية في شمال إسرائيل.

قال موقع "واينت"، إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أذن بنشر خبر مقتل الرقيب روتم ياناي، البالغة من العمر 20 عاما، من جفعات عدا، وهي ضابط صف في كتيبة روتم 435 التابعة للواء جفعاتي، أمس الأربعاء، جراء انفجار طائرة مسيرة في منطقة عسكرية قرب الحدود اللبنانية.

ولفت الموقع إلى أنه وفي الحادث نفسه، أصيب جندي احتياطي بجروح خطيرة، وآخر بجروح متوسطة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، حيث يستهدف البلدات والقرى بالقصف والغارات، فيما تعمل قواته في أماكن تمركزها على تدمير البنى التحية بشكل ممنهج، في المقابل يواصل حزب الله اللبناني مهاجمة القوات الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات، وفقا لروسيا اليوم.