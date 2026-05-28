ردا على هجوم بندر عباس.. الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية

كتب : وكالات

06:58 ص 28/05/2026

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الخميس، أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس.

يأتي ذلك، فيما أفادت وكالة "رويترز" فجر اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل "تهديدا" للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أيضا عددا من المسيرات الإيرانية التي "شكلت تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية".

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحافي "أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، داعية الجميع للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، وفقا لروسيا اليوم.

