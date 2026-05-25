تزايدت معدلات البحث من جانب أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة، وذلك عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بعد إعلانها رسميًا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إتاحة نتيجة الصف السادس الابتدائي ضمن نتائج سنوات النقل، مع إمكانية الاستعلام عنها من خلال عدة طرق متنوعة لتسهيل الوصول للنتيجة على الطلاب وأولياء الأمور دون عناء.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي ضمن بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة عبر الموقع الرسمي من هنا .

وأوضحت المديرية أن الاستعلام عن النتيجة يتم عبر التليفون الأرضي من خلال الرقمين 09000100 أو 09000111، أو عبر الهاتف المحمول من خلال الرقم المختصر 5757، بالإضافة إلى خدمة المحادثة الآلية (Chatbot) المتاحة على الموقع الرسمي للمديرية.

وأكدت المديرية أن الخدمة قد تتطلب الدفع عبر كود “فوري” يظهر بعد الاستعلام، ويتم الدفع من خلال منافذ فوري أو تطبيق My Fawry أو البطاقات الائتمانية، مع ضرورة العودة لنفس الصفحة بعد الدفع والضغط على “استلام النتيجة بعد الدفع” لعرض النتيجة.

وشددت على أن النتيجة لا تُرسل في رسالة نصية، وإنما تظهر فقط على الموقع بعد إتمام خطوات الاستعلام والدفع، محذرة من أن ظهور رسالة “الرجوع للمدرسة” يعني أن نتيجة الطالب محجوبة ويجب مراجعة المدرسة مباشرة.