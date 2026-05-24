30% في كل مادة.. التعليم توضح شروط النجاح في الإعدادية

كتب : أحمد الجندي

02:54 م 24/05/2026

وزارة التربية والتعليم

حسمت المديريات التعليمية تفاصيل قواعد نجاح طلاب المرحلة الإعدادية، وذلك ردًا على الاستفسارات المتزايدة بشأن شرط الحصول على 30% في امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكل مادة على حدة.

شروط النجاح في المرحلة الإعدادية

أكدت المديريات التعليمية، بالاستناد إلى القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011، أن الطالب يُعد ناجحًا بشرط تحقيق حد أدنى 30% من درجة امتحان الترم الثاني في كل مادة، مشيرة إلى أن عدم تحقيق هذه النسبة يؤدي إلى اعتبار الطالب راسبًا فنيًا حتى وإن كان مجموعه الكلي يسمح بالنجاح.

وأضافت أن نجاح الطالب يتطلب توافر شرطين أساسيين: الأول الحصول على 30% على الأقل في امتحان الفصل الدراسي الثاني بكل مادة، والثاني تحقيق 50% على الأقل من الدرجة النهائية للمادة، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات بالمرحلة الإعدادية.

التربية والتعليم طلاب الإعدادية شرط النجاح الامتحانات

