أنهى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تكليف مديرة إحدى المدارس التابعة لإدارة بولاق الدكرور، بسبب تقصير إداري وعدم الالتزام بالتعليمات.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة شملت عددًا من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

شملت الجولة تفقد مدرسة حمزة الثانوية بنات، ومدرسة نجيب محفوظ الابتدائية، ومدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز.

وقد تابع وكيل الوزارة سجلات الحضور والانصراف، وانتظام المعلمين داخل الفصول، ومستوى كثافة الطلاب، إلى جانب تقييمات الطلاب داخل الحصص.

كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، ورصد الغياب يوميًا بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، مع الاهتمام بنظافة المدارس، وتكثيف الإشراف خاصة خلال فترات الاستراحة، وضمان تنفيذ التقييمات الأسبوعية بشفافية لقياس مستوى الطلاب.

اقرأ أيضًا:

