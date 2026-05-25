أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إتاحة نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية اليوم، إلكترونيًا مجانًا لجميع الطلاب، دون أي رسوم، بعد أن كانت قد ظهرت أمس مقابل رسوم ما أثار تساؤلات بين أولياء الأمور.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن النتيجة ستكون متاحة مجانًا بداية من اليوم عبر الموقع الرسمي للمديرية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج دون أي أعباء مالية إضافية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النتائج سيتم رفعها إلكترونيًا بشكل مجاني بالكامل، مع إتاحة الاستعلام عنها فور اعتمادها رسميًا، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج فور إتاحتها رسميًا من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من هنا