خلال ساعات.. نتيجة النقل الابتدائي والإعدادي بالقاهرة مجانا عبر هذا الرابط

كتب : أحمد الجندي

10:47 ص 25/05/2026 تعديل في 11:22 ص

صفوف النقل الابتدائي والإعدادي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إتاحة نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية اليوم، إلكترونيًا مجانًا لجميع الطلاب، دون أي رسوم، بعد أن كانت قد ظهرت أمس مقابل رسوم ما أثار تساؤلات بين أولياء الأمور.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن النتيجة ستكون متاحة مجانًا بداية من اليوم عبر الموقع الرسمي للمديرية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج دون أي أعباء مالية إضافية.

إتاحة النتيجة إلكترونيا بالمجان

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النتائج سيتم رفعها إلكترونيًا بشكل مجاني بالكامل، مع إتاحة الاستعلام عنها فور اعتمادها رسميًا، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج فور إتاحتها رسميًا من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من هنا

نتيجة صفوف النقل نتيجة الإعدادية 2026 نتيجة الابتدائية 2026

بالأرقام.. تريزيجيه النقطة المضيئة في موسم الأهلي الكارثي
