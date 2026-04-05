ما الفئات المستثناة من تطبيق العمل عن بُعد بالمديريات التعليمية؟

كتب : أحمد الجندي

06:04 م 05/04/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أمر إداري رقم (8) في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، يقضي بتنفيذ نظام العمل عن بُعد (Online) بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026.

وبحسب مستند رسمي، أوضحت المديرية أن هناك استثناءات تنطبق على بعض الفئات، تشمل:

-العاملين الذين يقتضي سير العمل بالمدارس حضورهم الفعلي، ويقوم المدير العام أو مدير الإدارة التعليمية بتحديدهم مع تقديم تقرير بنتيجة عملهم في ذلك اليوم.

-الموجهين الفنيين والموظفين المكلفين بخطط متابعة أسبوعية بالمدارس، وكذلك العاملين بأجهزة المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة لمتابعة العملية التعليمية.

كما أكدت المديرية على ترشيد استهلاك الكهرباء، بحيث يتم تخصيص حجرة واحدة فقط بديوان المديرية أو دواوين الإدارات التعليمية لتواجد من يقتضي حضورهم فعليًا حسب حاجة العمل، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ الضوابط بدقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة.

العمل عن بعد الحضور الإلزامي في التعليم الفئات المستثناة من العمل عن بعد

