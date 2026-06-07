قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية حرمان طالبة بالشهادة الإعدادية من استكمال أداء امتحان مادة الهندسة، وذلك داخل لجنة مدرسة محمود راغب الإعدادية بالحصة التابعة لإدارة طوخ التعليمية، بعد ضبطها أثناء محاولة تصوير ورقة الأسئلة عقب بدء الامتحان بدقائق.

حرمان طالبة من استكمال امتحان الهندسة بطوخ

وأكدت المديرية أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة فور اكتشاف الواقعة، في إطار تطبيق التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والتعامل الحاسم مع أي محاولات للغش أو الإخلال بسير اللجان.

وشددت على أن هناك تعليمات واضحة بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية داخل اللجان، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

متابعة مستمرة من غرف العمليات

وتواصل غرف العمليات المركزية والفرعية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية متابعة سير الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية، مع الرصد الفوري لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لضمان الانضباط الكامل داخل اللجان.

نفي صحة الورقة المتداولة على مواقع التواصل

وفي السياق ذاته، أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم أن الصور المتداولة عبر مجموعات الغش الإلكتروني والمنسوبة لامتحان الهندسة لا تمت بصلة إلى ورقة الأسئلة الرسمية التي أداها الطلاب داخل اللجان.

وأوضح المصدر أن غرفة العمليات المركزية رصدت المحتوى المتداول فور نشره، وأجرت فحصًا عاجلًا للصور المتداولة، ليتبين عدم مطابقتها للامتحان الرسمي.

تشديد الرقابة على الامتحانات

وأكدت المديرية استمرار أعمال المتابعة والرصد على مدار الساعة، والتعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بالعملية الامتحانية، سواء داخل اللجان أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على نزاهة الامتحانات وسلامة إجراءاتها.