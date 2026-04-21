انطلاق امتحانات الترم الثاني للنقل الإعدادي والثانوي بالمعاهد الأزهرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:12 م 21/04/2026

امتحانات الترم الثاني للنقل الإعدادي

انطلقت صباح اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الإعدادي والثانوي بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

وتم التأكيد على الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لتجهيز اللجان قبل بدء الامتحانات، وتأمين مراكز توزيع الأسئلة، مع التشديد على ضرورة تسليمها داخل اللجان إلى شيخ المعهد ووكيله، وتنظيم العمل داخل الكنترولات الفرعية بالمعاهد، ومتابعة تنفيذ خطة عمل الموجهين بالإدارات التعليمية لتغطية جميع لجان المنطقة.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق على مستوى الجمهورية، بضرورة متابعة الامتحانات عن قرب، والتواجد وسط اللجان، وتذليل أي عقبات تواجه الملاحظين أو الطلاب.

ومن المقرر، أن يتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بعض لجان الامتحانات بمنطقة القاهرة لمتابعة سيرها، والتأكيد من تنفيذ التعليمات الخاصة بها.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية

