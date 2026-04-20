أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العالم يشهد تحولًا متسارعًا في التكنولوجيا وأسواق العمل، مشيرًا إلى أن المستقبل لم يعد مجرد توقعات، بل أصبح واقعًا ملموسًا يفرض على الأنظمة التعليمية ضرورة التكيف السريع معه.

وقال الوزير إن السؤال الحقيقي اليوم يتمثل في مدى قدرة الأنظمة التعليمية على مواكبة هذا التغير المتسارع، موضحًا أن التعليم لم يعد يمكن أن يظل ثابتًا، بل يجب أن يصبح أكثر مرونة وارتباطًا بالواقع واحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن التعليم الفني والتدريب المهني لم يعد يُنظر إليه كمسار بديل، بل أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التحولات العالمية، مؤكدًا أن التحدي لم يعد يقتصر على إتاحة التعليم، وإنما يمتد إلى الجودة والملاءمة مع متطلبات سوق العمل.

إصلاح التعليم الفني أولوية وطنية

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية اتخذت قرارًا واضحًا باعتبار إصلاح التعليم الفني أولوية وطنية ضمن رؤية مصر 2030، من أجل بناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وسرعة استجابة وارتباطًا بالاقتصاد الحقيقي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الصناعي، بما يضمن ربط التعليم بالتطبيق العملي وفرص التوظيف، إلى جانب إعادة تعريف دور القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في تصميم المناهج والمعايير والمخرجات التعليمية.

كما أشار إلى دمج مهارات المستقبل في مختلف المسارات التعليمية، مثل المهارات الرقمية وريادة الأعمال وحل المشكلات، بهدف إعداد الطلاب لعالم متغير وليس فقط لوظيفة تقليدية.

ولفت الوزير إلى أهمية انفتاح المنظومة التعليمية المصرية على التجارب الدولية، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للخريجين على المستويين المحلي والعالمي.

التحديات العالمية يتمثل في الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

وأكد أن أحد أبرز التحديات العالمية يتمثل في الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والتي تؤدي إلى بطالة رغم وجود فرص عمل، ونقص في المهارات رغم توافر الخريجين، مشددًا على أهمية سد هذه الفجوة من خلال تعاون حقيقي بين مختلف الأطراف.



وأوضح أن منصات مثل “إديوتك إيجيبت” تمثل نموذجًا مهمًا يجمع صناع القرار والخبراء والصناعة والمبتكرين لبناء شراكات حقيقية وليس مجرد تبادل للأفكار.

وأشار إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير التعليم، من خلال تخصيص التعلم وتوسيع الإتاحة وتحسين التقييم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التكنولوجيا لا تحل محل التعليم بل تعززه.

وشدد الوزير على أن المعلم يظل العنصر الأهم في أي منظومة تعليمية ناجحة، باعتباره جوهر العملية التعليمية وليس جزءًا منها فقط.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحول الرقمي أصبحت واقعًا وليس مستقبلًا، مما يتطلب من الأنظمة التعليمية أن تسبق هذه التحولات لا أن تلاحقها فقط.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المهمة الحالية لا تتعلق بتحسين تدريجي، بل بتحول شامل في منظومة التعليم، يتطلب شراكات قوية مع القطاع الصناعي، وتعاونًا دوليًا، والتزامًا جماعيًا بالعمل، مشيرًا إلى التزام الدولة ببناء منظومة تعليمية حديثة وشاملة تضمن لكل شاب فرصة حقيقية للمستقبل، داعيًا إلى ضرورة امتلاك الإرادة للتحرك الفوري نحو التطوير.