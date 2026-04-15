جولة مفاجئة.. وزير التعليم يتفقد مدارس الحوامدية والبدرشين في الجيزة (صور)

كتب : أحمد الجندي

12:00 م 15/04/2026 تعديل في 12:10 م

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس إدارتي الحوامدية والبدرشين التعليميتين، بمحافظة الجيزة؛ وذلك لمتابعة مدى انتظام سير الدراسة، والتأكد من تحقيق بيئة تعليمية منضبطة ومحفزة للطلاب،في إطار الجولات المتواصلة لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

يذكر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أمس، عن جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للشعبة الأدبية النظام الجديد 2026.

وأوضحت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية للنظام الجديد كالتالي:

الأحد 21 يونيو: مادة التربية الدينية والتربية والوطنية.

الثلاثاء 23 يونيو: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 28 يونيو: مادة اللغة العربية.

الخميس 2 يوليو: مادة الجغرافيا.

الأحد 5 يوليو: مادة اللغة الأجنبية الأولي.

الخميس 9 يوليو: مادة التاريخ.

الخميس16 يوليو: مادة الإحصاء.

