إعلان

خوفا من فخ "مؤشر البيتزا".. جيش الاحتلال يصدر توجيهات عاجلة لجنوده

كتب : محمود الطوخي

11:29 م 25/02/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي أصدر تعليمات داخلية تقضي بتقييد طلبات الطعام إلى داخل مقر هيئة الأركان في تل أبيب، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى منع تسرب مؤشرات غير مباشرة على أي نشاط عسكري استثنائي، كما هو الحال في "مؤشر البيتزا" الأمريكي.

ووفقا للصحيفة، طُلب من الجنود الامتناع عن طلب وجبات بكميات كبيرة أو في ساعات متأخرة، وتقليل حركة مندوبي التوصيل عند مداخل المقر، تجنبا لالتقاط صور أو رصد نشاط غير معتاد يمكن تحليله عبر منصات مفتوحة.

وجاء القرار على خلفية مخاوف من أن يؤدي ارتفاع مفاجئ في طلبات الطعام إلى استنتاجات خارجية عن حالة استنفار أو استعدادات لعملية عسكرية وشيكة.

وتخشى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، من أن تعتمد جهات معادية أو محللون مستقلون على بيانات تطبيقات التوصيل، أو أنماط الحركة بشأن المقر لاستخلاص إشارات أمنية حساسة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن ما يُعرف بأمن "المصادر المفتوحة"، حيث يمكن تتبع مؤشرات يومية بسيطة وتحويلها إلى قرائن تحليلية عن تحركات الجيوش واستعداداتها اللوجستية في الميدان.

مخاوف من كشف التحركات العسكرية

وتؤكد الوثيقة المسربة، أن تقليل التفاعل مع شركات توصيل الطعام يهدف لمنع أي طرف خارجي من رصد "نبض" العمليات داخل هيئة الأركان.

ويرى المحللون العسكريون، أن هذه الإجراءات تعكس درجة عالية من الحساسية تجاه أي تسريبات رقمية محتملة، حتى لو كانت عبر تطبيقات استهلاكية بسيطة.

"مؤشر البيتزا"

ويعود مصطلح "مؤشر البيتزا" إلى نظرية متداولة في الولايات المتحدة، تربط بين زيادة طلبات البيتزا في محيط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وبين وجود تحركات عسكرية كبرى.

ورغم أن الفكرة لا تُعد أداة استخبارات رسمية، فإنها ظهرت في نقاشات إعلامية خلال أزمات دولية سابقة، حين لاحظ متابعون ارتفاعا في طلبات الطعام قبيل إعلانات عسكرية مهمة.

وتجنبا لذلك، يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا لقطع الطريق على هذا النوع من التحليل الاستخباري الشعبي الذي قد يضر بسرية العمليات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سلاح الجو الإسرائيلي يديعوت أحرونوت مؤشر البيتزا تل أبيب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برودة وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الخميس
أخبار مصر

برودة وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الخميس
باسل سماقية يرد على انتقادات "ملابسه": "معنديش وقت للسوشيال ميديا"
أخبار مصر

باسل سماقية يرد على انتقادات "ملابسه": "معنديش وقت للسوشيال ميديا"
رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على "ضريبة
أخبار مصر

رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على "ضريبة
تعدي بالضرب على رجل وزوجته داخل منزلهما بكفر الشيخ والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

تعدي بالضرب على رجل وزوجته داخل منزلهما بكفر الشيخ والداخلية تكشف التفاصيل
لغز الساعة الحرجة.. لماذا تهاجم الجلطات قبل الفجر وفي أول الليل؟
رمضان ستايل

لغز الساعة الحرجة.. لماذا تهاجم الجلطات قبل الفجر وفي أول الليل؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"