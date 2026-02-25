إعلان

أمريكا: إسقاط تهم بتهريب مواد بيولوجية عن 3 باحثين صينيين

كتب : مصراوي

11:20 م 25/02/2026 تعديل في 11:41 م

الحكومة الصينية

ديترويت - (أ ب)

قال محامو الدفاع إن الحكومة الصينية تدخلت وساعدت في إسقاط التهم الموجهة ضد ثلاثة باحثين صينيين في جامعة ميشيجان، تم اتهامهم بمساعدة زميلة لهم على تهريب مواد بيولوجية إلى الولايات المتحدة.

واتضح أن المواد كانت غالبا ديدانا صغيرة شفافة – غير ضارة – برغم أن المسؤولين الأمريكيين أشادوا بالاعتقالات العام الماضي باعتبارها انتصار للأمن القومي.

وقالت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، إن الحكومة يجب أن تكون يقظة عندما يحاول رعايا أجانب "تنفيذ أجندة خبيثة".

ووُجهت إلى شو باي وفينجفان تشانج تهمة التآمر لمساعدة باحثة أخرى أرسلت إليهما طرودا من الصين قبل وصولها للولايات المتحدة في عام 2025 لإجراء أبحاث مختبرية مؤقتة في جامعة ميشيجان.

ووُجهت تهمة الإدلاء بإفادات كاذبة للسلطات إلى شخص ثالث، يُدعى تشيونج تشانج.

وظل باي وتشانج وتشونج تشانج في السجن لأكثر من ثلاثة أشهر أثناء نظر القضية أمام محكمة فيدرالية في ديترويت.

وفجأة أصدر قاض قرارا بإسقاط التهم في 5 فبراير بناء على طلب وزارة العدل الأمريكية، وعاد الثلاثة إلى الصين.

وقال مكتب المدعي الأمريكي في ديترويت إنه لن يعلق على دور الصين أو على تراجع الحكومة عن متابعة القضية.

وقال محامي الدفاع جون مينوك: "كان إسقاط التهم مفاجأة سارة. ولا نعرف التفاصيل. وكل ما قيل لنا هو أن هناك نوعا من التدخل من جانب القنصلية الصينية في شيكاغو".

الحكومة الصينية محامو الدفاع جامعة ميشيجان المسؤولين الأمريكيين

