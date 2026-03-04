ارتفعت حصيلة القتلى في الشرق الأوسط بشكل حاد بعد مرور 5 أيام على اندلاع الصراع العسكري الواسع في المنطقة.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بمقتل أكثر من 1000 شخص في إيران منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية يوم السبت الماضي، بالتزامن مع سقوط عشرات الضحايا في الهجمات الانتقامية التي شنتها طهران وفقا للسلطات المحلية.

حصيلة القتلى في إيران

سجلت وكالة "هرانا" مقتل ما لا يقل عن 1097 مدنيا في إيران حتى مساء الثلاثاء.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أن من بين هؤلاء الضحايا 168 طفلا و14 معلما، قُتلوا بهجوم أمريكي إسرائيلي استهدف مدرسة ابتدائية للبنات يوم السبت الماضي، مما ساهم في رفع إجمالي الضحايا المدنيين ضمن حصيلة القتلى في الشرق الأوسط الجارية.

حصيلة القتلى في لبنان والعراق

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء، مقتل 74 شخصا على الأقل جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان، فيما أشار رئيس منظمة الصحة العالمية إلى أن 3 من هؤلاء الضحايا كانوا من المسعفين.

وفي العراق، أكدت مديرية الإعلام التابعة لقوات "الحشد الشعبي" مقتل 4 من عناصرها بغارة جوية أمريكية إسرائيلية استهدفت مدينة "ديالى" يوم الأحد.

حصيلة القتلى في دول الخليج وإسرائيل

وأفاد الجيش الكويتي يوم الثلاثاء، بمقتل 10 أشخاص على الأقل نتيجة الهجمات الإيرانية، بينهم 6 عسكريين أمريكيين وفقا لبيانات "القيادة المركزية الأمريكية" و2 من العسكريين الكويتيين.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع مقتل 3 أشخاص من رعايا باكستان ونيبال وبنجلاديش إثر هجمات بطائرات مسيرة إيرانية.

بينما سجلت البحرين، مقتل شخص واحد نتيجة حريق في "سفينة أجنبية" بمدينة "سلمان الصناعية" جراء حطام صاروخ تم اعتراضه.

وفي إسرائيل، أبلغت خدمات الطوارئ "نجمة داود الحمراء" عن مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء الغارات الجوية منذ السبت، مما يضاعف "حصيلة القتلى في الشرق الأوسط" في ظل استمرار الأعمال العدائية.