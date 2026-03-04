إعلان

رسميًا.. حقيقة مد الدراسة بالابتدائي إلى 7 سنوات

كتب : أحمد الجندي

02:25 م 04/03/2026

وزارة التربية والتعليم

رصد المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو متداول على منصة "اكس" لاحدى السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي خلاله إصدار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بزيادة سنة إضافية للمرحلة الابتدائية لتكون ٧ سنوات بدلا من ٦ سنوات وهي إدعاءات غير صحيحة جملة وتفصيلا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الوزارة لم تدرس أو تطرح مثل هذا المقترح من الأساس، مؤكدة أن مقطع الفيديو المتداول الذي بثته السيدة يروج لمغالطات ومعلومات غير صحيحة تماما.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في تداول المعلومات والاستناد للمصادر الرسمية فقط.

