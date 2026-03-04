قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إنها رصدت إطلاق صواريخ وقذائف من لبنان باتجاه إسرائيل في انتهاك للقرار الدولي 1701.

وأضافت اليونيفيل، في بيان اليوم الأربعاء، أنه رصدت اليوم تحركات عسكرية إسرائيلية في محيط بلدات عدة جنوبي لبنان.

وأكدت اليونيفيل، أن استمرار غارات إسرائيل وغيرها من الأنشطة العسكرية انتهاك للقرار 1701 ولسيادة لبنان ووحدة أراضيه.

إسرائيل تطالب سكان منطقة عملياتنا بإلإجلاء

وأعربت اليونيفيل، عن قلقها من بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يطالب سكان من منطقة عملياتنا إلى شمال الليطاني بإلإجلاء.

قوات الاحتلال تتوغل في جنوب لبنان

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال، أن قواتنا تعمل في شرق منطقة جنوب لبنان وغربها وفي مزارع شبعا

وقال الجيش الإسرائيلي، إن قوات المشاة والمدرعات والهندسة تشارك بالعملية البرية جنوبي لبنان وتعمل بتزامن وتنسيق كاملين.

وأوضح جيش الاحتلال، أن تحركاته في جنوب لبنان يهدف لإحباط التهديدات ومنع محاولات التسلل إلى إسرائيل.