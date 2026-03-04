قال موقع "أكسيوس"، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من البيت الأبيض توضيحات رسمية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن علم أن واشنطن ربما تتواصل مع طهران.

شكوك محادثات إيران

وأفاد مصدران مطلعان، بأن المخابرات الإسرائيلية حصلت في وقت سابق من هذا الأسبوع على معلومات أثارت الشكوك حول وجود نوع من الاتصالات بين طهران وإدارة ترامب لمناقشة وقف إطلاق النار.

ووفقا للموقع الأمريكي، يشير تقارب نتنياهو من البيت الأبيض إلى قلق حكومة الاحتلال الإسرائيلي من سيناريو تسعى فيه الولايات المتحدة إلى هدنة قبل تحقيق كامل أهداف إسرائيل الحربية.

لذلك، اتصل نتنياهو يوم الاثنين بمسؤولي الإدارة الأمريكية وسألهم عما إذا كانت مثل هذه اللقاءات أو تبادل الرسائل قد حدث فعلا، حيث أبلغه البيت الأبيض أن الإدارة لا تتحدث مع الإيرانيين من وراء ظهره.

نفي محادثات إيران

وأكد مسؤول أمريكي، أن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، يتحدثان بشكل شبه يومي مع نتنياهو ومدير الموساد ديفيد بارنيا ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

وشدد المسؤول الأمريكي، على أن التنسيق خلال الشهر الماضي كان وثيقا للغاية بغض النظر عن أي تقلبات سابقة، موضحا أن الإسرائيليين يعلمون جيدا عدم انخراط واشنطن في أي محادثات سرية مع إيران.

وفي حين امتنع البيت الأبيض والسفارة الإسرائيلية في واشنطن عن التعليق الرسمي، تصر المصادر الأمريكية على شفافية المسار الحالي مع إسرائيل.

رسائل محادثات إيران

وكشف مسؤول أمريكي ومصدر مطلع، أن الإيرانيين أرسلوا رسائل إلى الإدارة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية عبر دول في الخليج وأطراف أخرى في المنطقة، لكن الولايات المتحدة لم ترد عليها وتعاملت معها على أنها "هراء".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء، أن عملاء من وزارة الاستخبارات الإيرانية تواصلوا بشكل غير مباشر مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" من خلال وكالة تجسس تابعة لدولة ثالثة، حيث عرضوا مناقشة شروط إنهاء الصراع، وهو ما يعكس رغبة طهران في فتح محادثات سرية مع واشنطن لإنقاذ الموقف.

ترامب يرفض المحادثات

وأوضح مسؤول أمريكي في إحاطة صحفية يوم الثلاثاء، أن ويتكوف وكوشنر لم يجريا أي محادثة مع علي لاريجاني أو عباس عراقجي أو أي شخص آخر في النظام الإيراني منذ بدء الحرب.

من جانبه، استبعد ترامب إجراء أي محادثات مع إيران في تصريحاته الثلاثاء، مؤكدا في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن الدفاعات الجوية والقوات البحرية والقيادة الإيرانية قد دُمّرت.

وأشار ترامب، إلى أن الإيرانيين يريدون التحدث الآن، لكنه وجه لهم رسالة حازمة مفادها أن "الوقت قد فات".