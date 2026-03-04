روبيو: نسير على الطريق الصحيح في الحرب على إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف حملة "الغضب الملحمي" في الحرب على إيران.

وأضاف روبيو، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية تمضي قدما لتدمير منصات الصواريخ ومصانعها وأسطول إيران البحري.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ستحقق أهدافها حتى لا تتمكن إيران من الاختباء وراء منصات الصواريخ لتطوير سلاح نووي.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا أو ترسانة صاروخية ضخمة.

وأوضح روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من اتخذ قرار الحرب على إيران.