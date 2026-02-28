إعلان

أيمن عطية يشيد بمكتبة الإسكندرية ويستقبل مديرها الجديد (صور)

كتب : محمد عامر

12:30 م 28/02/2026 تعديل في 12:30 م
    صورة تذكارية لمحافظ الإسكندرية ومدير المكتبة
    محافظ الإسكندرية يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية
    مدير مكتبة الإسكندرية يهنئ المحافظ بمنصبه (2)
    لقاء محافظ ومدير مكتبة الإسكندرية

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، لتقديم التهنئة له على توليه منصبه، ومناقشة سبل التعاون لدعم النشاط الثقافي بالمحافظة.

مكتبة الإسكندرية.. منارة ثقافية وعلمية عالمية

أشاد المحافظ بالدور التنويري والثقافي الذي تقوم به المكتبة على المستوى المحلي والعربي والإفريقي، مؤكدًا أنها منارة العلم للعالم كله وأحد أعلام الإسكندرية التي نفخر بوجودها، داعيًا إلى تفعيل أطر التعاون المشترك لتعزيز النشاط الثقافي

دعم الفعاليات الثقافية بالمحافظة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد زايد حرص مكتبة الإسكندرية على دعم جميع الفعاليات الثقافية الهادفة، والمساهمة في إثراء المجتمع السكندري بالمعرفة والفنون والأنشطة العلمية والثقافية المتنوعة.

الإسكندرية المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد الفعاليات الثقافية

