إعلان

ارتفاع أسعار الفول والدقيق والسكر اليوم السبت بالأسواق

كتب : ميريت نادي

12:39 م 28/02/2026

أسعار الفول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والعدس، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت 28-2-2026، بينما انخفضت أسعار اللحوم، والأرز السائب، والجبن الأبيض، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.2 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 65 جنيه، بزيادة 2.71 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.52 جنيه، بزيادة 4.06 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 97.41 جنيه، بزيادة 5.27 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.12 جنيه، بزيادة 4.79 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.73 جنيه، بزيادة 31 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 70.9 جنيه، بزيادة 4.7 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.99 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 116.43 جنيه، بزيادة 7.67 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 397 جنيه، بتراجع 4.28 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.8 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 25.67 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.

كيلو الفول السائب: 55.44 جنيه، بزيادة 2.47 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 129.14 جنيه، بتراجع 6.81 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 284.64 جنيه، بزيادة 9.1 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.44 جنيه، بتراجع 78 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 115.67 جنيه، بزيادة 14.42 جنيه.

اقرا أيضا:

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الفول أسعار السلع الأساسية اسعار السكر اسعار الدقيق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك
رمضان ستايل

مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك
لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
مدارس

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
رياضة عربية وعالمية

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
سي إن إن: الضربات الإسرائيلية استهدفت المرشد الأعلى الإيراني والرئيس
شئون عربية و دولية

سي إن إن: الضربات الإسرائيلية استهدفت المرشد الأعلى الإيراني والرئيس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق