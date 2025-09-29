وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أبو النمرس ويتابع انتظام الدراسة

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة ميدانية لعدد من مدارس إدارة أبو النمرس التعليمية، رافقه خلالها المستشار بدوي علام، رئيس مجلس الأمناء بالمديرية، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

شملت الجولة مدارس: أبو ظبي الابتدائية، منيل شيحة الابتدائية، وأمل منيل شيحة للصم والبكم، حيث حرص وكيل الوزارة على متابعة سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

وخلال الجولة، أكد "عطية"، على مجموعة من التعليمات لضمان انتظام الدراسة، أبرزها:

- الالتزام بتحية العلم وترديد النشيد الوطني بروح وطنية عالية.

- التواجد الفعّال للمعلمين داخل الفصول منذ بداية الحصة الأولى.

- تكثيف أعمال النظافة داخل الفصول ودورات المياه لتوفير بيئة صحية آمنة.

- تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية والفنية لتنمية شخصية التلميذ وصقل مواهبه.

- متابعة تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون ربطها بسداد المصروفات.

- تقديم الدعم الكامل لمدارس التربية الخاصة، وخاصة مدرسة أمل منيل شيحة للصم والبكم، بما يعزز دمج الطلاب من ذوي الهمم في المجتمع المدرسي.

كما شدد وكيل الوزارة ، على أهمية التواصل المستمر مع أولياء الأمور والاستماع لمقترحاتهم، باعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم العملية التعليمية.

وفي ختام جولته، أشاد سعيد عطية، بالتعاون القائم بين قيادات التعليم ومجالس الأمناء، مؤكدًا أن خطة التعليم بمحافظة الجيزة تسير وفق رؤية واضحة تستهدف بناء جيل واعٍ ومنضبط ومبدع، يجمع بين العلم والقيم الوطنية للمساهمة في بناء مستقبل مصر.

