الحزاوي تحذر: نشر حلول التقييمات قبل موعدها يضر بمستوى الطلاب

قالت داليا الحزاوي، الخبيرة الأسرية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن انتشار قيام بعض المعلمين بنشر حلول التقييمات والأداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم نيتهم في مساعدة الطلاب، هو أمر يحتاج إلى وقفة، لأنه يُفقد التقييم هدفه الأساسي، وهو تدريب الطالب على التفكير الذاتي وتحديد نقاط القوة والضعف لديه.

وأضافت أن التقييمات الأسبوعية والأداءات تعد أدوات تعليمية مهمة، تسهم في الكشف المبكر عن نقاط القوة والضعف لدي الطالب ، وتساعد المعلم وولي الأمر في متابعة مستوى الطالب، كما تهيئة للتعامل مع الامتحانات وتكسر حاجز الخوف منها.

وناشدت الحزاوي أولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم بالغش أو النقل، لأن ذلك يضعف فرص التعلم الحقيقي، ويفقدهم مهارات الاعتماد على النفس، بل ويفتح بابًا لاكتساب سلوكيات غير تربوية مثل الاعتياد على الغش.

وأكدت الحزاوي على أنه في حال رغبة المعلمين في دعم الطلاب، فيجب أن يكون ذلك بعد الانتهاء موعد التقييم حتى لا يتحول الغرض التعليمي إلى مجرد أداء شكلي فقط وحتى لا يؤثر ذلك مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب

