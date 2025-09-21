115 مدرسة تكنولوجية تستقبل طلابها مع انطلاق العام الدراسي الجديد

300 ألف حقيبة مدرسية لتخفيف الأعباء عن أسر الأيتام في محافظات الجمهورية

رئيس "التعليم العام" تتابع انتظام الدراسة بمدارس شبين في المنوفية

كتب- أحمد الجندي:

استقبلت مدارس التكنولوجيا التطبيقية صباح اليوم طلابها مع بداية العام الدراسي 2025/2026، في أجواء من الجاهزية لانطلاقة قوية نحو عام دراسي حافل بالجد والاجتهاد، وذلك بحضور ومتابعة الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وينطلق العام الجديد بزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 115 مدرسة على مستوى الجمهورية، في إطار شراكات وطنية ودولية تستهدف تقديم تعليم تقني حديث يواكب متطلبات سوق العمل.

وأكدت شيماء ممدوح، نائب مدير الوحدة، أن فرق المتابعة الميدانية تواجدت منذ الصباح الباكر للتأكد من انتظام اليوم الدراسي وتوافر التجهيزات داخل المدارس، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومهيأة للطلاب.

ويأتي هذا التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ضمن توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعداد جيل جديد من الكوادر المؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي، من خلال مناهج متطورة وتدريب عملي داخل كبرى المؤسسات الصناعية والخدمية، بما يرسخ مكانة هذه المدارس كنموذج رائد للتعليم الفني المتميز في مصر.

اقرأ أيضا:



الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"



أسامة الدليل: كامب ديفيد "هدنة" وليست سلامًا.. وصفقة الغاز لا تعني التطبيع



نشاط للرياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة