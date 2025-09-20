المدارس جاهزة.. استعداد كامل لانطلاق الدراسة غدًا بجنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء اكتمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه غدًا الأحد، حيث تستعد 385 مدرسة بالمحافظة لاستقبال ما يقرب من 43 ألف طالب وطالبة.

وأكد عادل عتلم، مدير المديرية، جاهزية المدارس بشكل كامل، مشيرًا إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ونظيفة للطلاب. وأوضح أن الاستعدادات شملت تجهيز الفصول الدراسية، والمعامل، والمكتبات، والجداول الدراسية، والملاعب، وقاعات رياض الأطفال، إضافةً إلى توفير الكتب المدرسية.

وأشار مدير المديرية إلى أن المدارس باتت مهيأة لكل ما يتعلق بالعملية التعليمية، بما في ذلك ممارسة الأنشطة التربوية والرياضية. كما وجّه تعليماته لمديري الإدارات التعليمية بضرورة ضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأضاف أن المديرية ستعمل بالتعاون مع مجلس الأمناء والمعلمين على تنمية شخصية الطالب، وغرس القيم الإيجابية، وتعزيز روح الانتماء والمواطنة، لبناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواكبة متطلبات العصر.

ودعا "عتلم" إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية من المديرية والمدارس وأولياء الأمور والمعلمين والمجتمع المدني، لتحقيق أجيال واعدة تقود مستقبل الوطن، مطالبًا الطلاب بالانضباط والاجتهاد لتحقيق النجاح.





