التعليم: منهج رياضيات جديد للصف الأول الابتدائي

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الجانب الياباني، إتاحة كتاب جديد لمادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي وفقًا لمعايير الجودة اليابانية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2025/2026، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين البلدين في مجال التعليم، وذلك بعد غياب استمر ثماني سنوات لكتاب متخصص في مادة الرياضيات.

وشهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات ورشة تدريب معلمي وموجهي الرياضيات بالمرحلة الابتدائية، إضافة إلى مديري التعليم الابتدائي من مختلف المحافظات، على آليات تدريس المنهج الجديد. وجاءت الورشة بالتعاون مع شركة "سبريكس" اليابانية، ضمن البرنامج الشامل الذي أطلقته الوزارة لتأهيل الكوادر التربوية وضمان التطبيق الأمثل للمناهج الحديثة داخل الفصول.

وحضر الفعاليات كل من الدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقات، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذة منال عزقول، مستشار مادة الرياضيات.

وأعرب الوزير، خلال كلمته، عن تقديره لمعلمين مصر ودورهم في صناعة أجيال تتحمل مسؤولية بناء الوطن، مؤكدًا أن المرحلة الابتدائية تُعد الأساس الذي تُبنى عليه جميع المراحل التعليمية اللاحقة، ومشددًا على دعم الوزارة الكامل لمعلمي هذه المرحلة.

وأوضح الوزير أن الهدف من تطوير المناهج هو بناء جيل قادر على القراءة والكتابة والتفكير النقدي، إلى جانب تعزيز القيم والمهارات الأساسية. وأكد أن تدريب المعلمين هو الركيزة الأساسية لإنجاح أي تطوير تعليمي، لافتًا إلى أهمية إعداد كوادر تعليمية متميزة تواكب متطلبات العصر.

