كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، مؤكدة جاهزية المدارس لاستقبال ما يقرب من 2,596,355 طالبًا وطالبة داخل 6114 مدرسة تضم أكثر من 72,300 فصل دراسي.

مدارس جديدة تدخل الخدمة

وأوضحت مدير المديرية أن هذا العام يشهد دخول 14 مدرسة جديدة إلى الخدمة التعليمية ما بين إنشاءات جديدة وتوسعات، بإجمالي 539 فصلًا، فيما يجري استكمال إنشاء 9 مدارس أخرى تضم 249 فصلًا، وذلك ضمن خطة التوسع في البنية التحتية التعليمية.

انضباط ومتابعة يومية

وشددت "أبو كيلة" على أن الانضباط المدرسي يمثل ركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية، مؤكدة الالتزام بالكثافات المحددة داخل الفصول، مع تفعيل نظام التقييمات وأعمال السنة لضمان حضور الطلاب وتفاعلهم داخل المدارس، كما وجهت بمتابعة دقيقة للطلاب منذ لحظة دخولهم المدرسة وحتى انصرافهم، لضمان أمنهم وسلامتهم.

تعزيز الانتماء والولاء

وأكدت مدير المديرية أهمية دور الإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطني في تنمية روح الانتماء لدى الطلاب والمعلمين، مشيرة إلى ضرورة غلق أبواب المدارس والتأكد من هوية الزائرين، مع تنظيم مقابلات أولياء الأمور في مواعيد محددة تُعلن في مكان ظاهر داخل المدارس.

خطط تأمين وتنسيق مستمر

وأوضحت أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأحياء والجهات المعنية لرفع أي إشغالات بمحيط المدارس، إلى جانب وضع خطط لتأمين المنشآت التعليمية. كما تتابع غرف عمليات الإدارات التعليمية مع غرفة عمليات المديرية سير العمل لحظة بلحظة طوال فترة الدراسة.

رسائل إلى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور

وفي رسالتها إلى الطلاب، أكدت "أبو كيلة" أن العام الدراسي الجديد يمثل فرصة جديدة لتحقيق النجاح والتفوق، داعية إياهم إلى اعتبار المدرسة بيتًا ثانيًا يسوده الاجتهاد والمحبة.

كما توجهت بالتهنئة للمعلمين والمعلمات بمناسبة بدء الدراسة، مؤكدة أنهم شركاء رئيسيون في صناعة مستقبل الأجيال، مطالبة إياهم باستخدام أساليب تدريس مبتكرة، والتحلي بالصبر والحب في التعامل مع الطلاب.

أما عن أولياء الأمور، فأكدت أن دورهم لا يقتصر على توفير المستلزمات الدراسية، بل يتعدى ذلك إلى الدعم النفسي والاهتمام اليومي بمتابعة أبنائهم والتواصل المستمر مع المدرسة، لما لذلك من أثر كبير في رفع دافعية الطلاب للنجاح.

اقرأ أيضًا:

وزير الأوقاف لمصراوي: نرصد عمل أئمة في مِهن لا تليق.. وتحسين أحوالهم أولوية قصوى

الأرصاد: أمطار على هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

فتح الحركة جزئيًا بالدائري الإقليمي بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال التطوير والصيانة