كتب- أحمد الجندي:

شهد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أولى التدريبات المتخصصة في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، والتي استهدفت معلمي الحاسب الآلي والموجهين ومستشاري المادة وفريق التطوير التكنولوجي "سفراء التطوير"، وذلك في إطار التعاون المثمر بين مصر واليابان.

جاء ذلك بحضور ياشيرو تسوكاموتو، نائب السفير الياباني في مصر، وكواشيما شوزوكى الملحق الثقافي، وميكي ساكاتا المدير العام لفرع مؤسسة "سبريكس" بمصر، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقات والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، و وليد الفخرانى رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه بالمتدربين، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وإتاحتها للطلاب بما يواكب المعايير الدولية.

وأوضح الوزير أن البرمجة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي ليست مجرد تخصصات منفصلة، بل أصبحت حاليا منظومة مترابطة تُشكل أساس التقدم في جميع المجالات، مشيرًا إلى ضرورة الإلمام بالقواعد الأساسية لتعلم مادة البرمجة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بتوفير الآليات والفرص لأبنائنا الطلاب.

وقال الوزير "إننا اليوم أمام حقيقة ثابتة بأنه لا توجد مهنة في العالم الآن أو في المستقبل لن تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو البرمجة أو الذكاء الاصطناعي، مضيفا "من هنا تبرز مسؤوليتنا الوطنية؛ فنحن لا نعلّم أبناءنا هذه المهارات ليعملوا في مجالاتها حصرًا، بل لأنهم سيحتاجون إليها في كل مهنة يسلكونها"، مشددا على أن من لا يتقن البرمجة سيتأخر حتمًا عن أقرانه على مستوى العالم.

وأضاف الوزير أنه عندما استهدفت الوزارة إدخال هذه المادة في المناهج التعليمية، توجهنا إلى واحدة من أكثر الدول تقدمًا في هذا المجال، وهي اليابان، وتم اختيار أفضل منصة تعليمية لديها، حتى نتيح لأبنائنا تعليماً يواكب أرقى المعايير العالمية.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، أهمية إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة والمعلمين والمجتمع، موضحا أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لا غنى عنها لأي طالب يسعى لمستقبل واعد.

وشدد الوزير على أن الوزارة تستهدف ترسيخ مادة البرمجة كجزء جوهري في التعليم، يدرسه جميع الطلاب على مختلف المسارات، بما يعزز قدرتهم على الإبداع، ويمكّنهم من المنافسة في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم منح أوائل الطلاب والمتميزين على مستوى المحافظات في مادة البرمجة فرصة للتدريب عبر الفيديو كونفرانس في الشركات اليابانية، بما يتيح لهم الاحتكاك المباشر بالخبرات العالمية، وصقل مهاراتهم العملية، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لشركة "سبريكس" على التعاون المثمر مع الوزارة وعلى تنفيذ برنامج تدريب المعلمين على مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وفق أساليب حديثة تعزز من قدراتهم وخبراتهم بما ينعكس على الطلاب.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن إطلاق منصة "كويرو" يُعد نقلة نوعية في تطوير التعليم الثانوي المصري، حيث يؤدي الطالب الامتحان عبر المنصة، كما يحصل في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة بالمستوى الذي يحققه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تساهم في تطوير أنماط التفكير والإبداع لدى الطلاب، وإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وفقا لمعايير دولية.

ومن جانبه، أعرب ياشيرو تسوكاموتو، نائب السفير الياباني بالقاهرة، عن خالص تقديره للجهود المتميزة المبذولة في تنظيم التدريب الخاص بتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي، والذي يأتي في إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية واليابان، وبالأخص في المجال التعليمي والتكنولوجي.

وأشار نائب السفير إلى أنه، وبرعاية معالي وزير التربية والتعليم، قد تم تقديم النظام الياباني في تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لأكثر من 750 ألف طالب مصري، وذلك عبر منصة "كويرو" التعليمية اليابانية المطورة من قبل شركة "سبريكس"، إلى جانب الكتاب المتخصص في البرمجة والذكاء الاصطناعي، الذي سيُعتمد تدريسه ابتداءً من العام الدراسي المقبل.

وأكد أن هذه الجهود المشتركة تعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه كل من مصر واليابان لإدماج البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية بالمراحل الأساسية والثانوية، وهو ما يجسد تقارب الرؤى بين البلدين الصديقين في هذا المجال الحيوي.

كما أكد نائب السفير على أن تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي لا يقتصر أثره على تنمية مهارات التفكير والذاكرة لدى الطلاب فحسب، بل يمتد ليُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.

وأعرب عن سعادته بتعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة سبريكس اليابانية، بما يسهم في تطوير قدرات الطلاب في مصر، ودعم مسيرة الابتكار والنهوض في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وتقدم نائب السفير الياباني بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا التدريب، متمنيًا أن تكون هذه الخطوة بداية لمستقبل مشرق لأبناء مصر واليابان على حد سواء.

وخلال اللقاء، تم فتح باب الحوار أمام المتدربين، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا التدريب، وتقدموا بالشكر للسيد الوزير محمد عبد اللطيف على هذه الخطوة غير المسبوقة واهتمامه بجانب التكنولوجيا، كما أكدوا أن المنصة تخدم الطالب والمعلم على حد سواء، مشيدين بتميز المنصة اليابانية "كويرو"، بسهولة الاستخدام وتدعم التعلم الذاتي، وتقدم البرمجة في شكل محادثات وقصص تفاعلية شيقة تجعل التعلم ممتعًا، فضلًا عن كونها مزودة باختبارات قصيرة ومراجعات دورية تساعد الطلاب على متابعة مستواهم باستمرار.

كما وجّه المتدربون الشكر إلى الوزير على جهوده في تطوير منظومة التعليم، وعودة الطلاب إلى المدارس، ومعالجة مشكلة كثافة الفصول.

والجدير بالذكر أن هذه التدريبات استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة نحو 150 من معلمي البرمجة والموجهين ومستشاري المادة وفريق التطوير التكنولوجي، كما سيتم رفع جميع الفيديوهات التدريبية على منصة الوزارة الإلكترونية لتكون متاحة أمام جميع المعلمين عبر حساباتهم.

وتهدف التدريبات إلى إعداد الكوادر التعليمية القادرة على استخدام الكتاب الدراسي والمنصة اليابانية الرائدة "كويرو"، والتي ستتيحها الوزارة مجانًا لجميع طلاب الصف الأول الثانوي خلال أيام، لتدريس مادة البرمجة ضمن المناهج الدراسية، التي تعد خطوة الأولى من نوعها، حيث تمنح طلاب مصر فرصة الحصول على شهادة معتمدة من اليابان في حال اجتيازهم لاختبارات "توفاس للبرمجة"، وهي شهادة دولية ستفتح أمامهم آفاقًا واسعة للاستفادة من خبراتهم البرمجية في مجالات متعددة.

