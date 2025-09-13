أسعار كتب المدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد تبدأ من 830 جنيهًا

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن القيم الرسمية لأسعار الكتب الدراسية في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي الجديد 2025- 2026، مؤكدة أن شراء الكتب إجباري للطلاب.

وجاءت الأسعار المحددة على النحو التالي:

مرحلة رياض الأطفال:

مستوى KG1: 830 جنيهًا.

مستوىKG2 : 830 جنيهًا.

المرحلة الابتدائية:

الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي: 1030 جنيهًا.

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي: 1330 جنيهًا.

المرحلة الإعدادية:

الصفان الأول والثاني الإعدادي: 1500 جنيه.

الصف الثالث الإعدادي: 1400 جنيه.

وأوضحت الوزارة أن أسعار الكتب تشمل قيمة كتب المستوى الرفيع في اللغات للفصلين الدراسيين، بينما لا تدخل هذه الكتب ضمن أسعار المدارس الخاصة.

وشدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا يجوز ربط تسليم الكتب الدراسية بسداد المصروفات المدرسية، مشيرًا إلى أنه تيسيرًا على أولياء الأمور سيتم تحصيل المصروفات، بما فيها تكلفة الكتب، على أربعة أقساط خلال العام.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد الإجازة المتبقية في 2025

أخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

أجواء معتدلة ونشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة