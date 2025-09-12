توضيح مهم من التعليم بشأن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية والخاصة

كتب- أحمد الجندي:

قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول المقارنة بين أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات وأسعارها للمدارس الخاصة، تود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توضح أن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات تتضمن أسعار كتب المستوى الرفيع في اللغات للفصلين الدراسيين، في حين لا تتضمن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الخاصة كتب المستوى الرفيع.

كما تود الوزارة أن توضح أنها اتخذت خطوة للمرة الأولى بتوجيهات من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات، وتيسيرا على أولياء الأمور فقد تم تقسيم المصروفات الدراسية بما في ذلك مصروفات الكتب الدراسية على أربعة أقساط.

ويأتي هذا التوضيح ردا على تداول عدد من المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم على توضيح كافة المعلومات بشفافية والرد على كافة الاستفسارات.

