وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابًا للمديريات التعليمية لعقد اختبارات الكفاءة المهنية لمديري المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة، بالإضافة إلى معلمي العلوم والرياضيات، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم العام.

وأكدت الأكاديمية أن الاختبارات ستُجرى إلكترونيًا داخل فروع الأكاديمية، ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير الأداء المهني لمديري ومعلمي الرياضيات والعلوم، بما يتوافق مع متطلبات رفع الكفاءة المهنية لهم.

أوضحت الأكاديمية أن هناك إجراءات محددة لتدريب الفئات المستهدفة بما يتناسب مع احتياجاتهم، وهي كالتالي:

تسجيل الدخول على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين: www.pat.edu.eg

إدخال الرقم القومي أو كود المعلم لإنشاء حساب إلكتروني جديد ومراجعة البيانات الشخصية واستكمال أي معلومات ناقصة.

بعد التأكد من صحة البيانات، ينتقل المعلم إلى نظام الدفع الإلكتروني Fawry Pay للحصول على كود الدفع الخاص بالاختبار.

بمجرد دفع الرسوم المقررة، يُحدد موعد الاختبار في الفرع التابع للمعلم.

إجراءات هامة خلال الاختبار

وشددت الأكاديمية على ضرورة الالتزام بعدد من التعليمات أثناء أداء الاختبار:

عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل قاعة الاختبار.

إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للفرع.

توقيع كشف الحضور عند الدخول إلى قاعة الاختبار.

الدخول على الاختبار من خلال الحساب الإلكتروني للفرع ثم الحساب الشخصي للمعلم.

مدة الاختبار ساعة واحدة تبدأ من لحظة الدخول.

يُسمح باستخدام الآلة الحاسبة والأقلام والأوراق، مع تسليم أوراق الإجابات للمشرف بعد الانتهاء.

حصول المعلم على إفادة حضور معتمدة من الفرع.

جميع أسئلة الاختبارات اختيار من متعدد.

الالتزام بالهدوء الكامل واتباع توجيهات مشرفي القاعات.

أوضحت الأكاديمية أن من يجتاز الاختبار سيحصل على شهادة الكفاءة المهنية لمديري ومعلمي الرياضيات والعلوم في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة.

كما نبهت الأكاديمية جميع المستهدفين بضرورة سرعة تسجيل البيانات على الموقع وأداء الاختبار وفق المواعيد المحددة، مع اعتبار الأمر مهم جدًا وعاجل.

