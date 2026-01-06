حتى 15 يناير 2026.. مد فترة تسجيل ملفات إعادة التعيين للمعلمين

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين، قرارًا رسميًا بمد فترة غلق موقع تسجيل استيفاء ملفات السادة المتقدمين لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، وذلك في إطار الحرص على مصلحة المتقدمين وإتاحة فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأوضحت الأكاديمية، في خطاب موجه إلى المديريات التعليمية، أنه تقرر تمديد موعد غلق موقع تسجيل استيفاء ملف التقدم على موقع بيانات كادر المعلم، ليكون حتى يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026 بدلًا من الموعد المحدد سابقًا.

ويأتي القرار استكمالًا لعدد من المكاتبات الرسمية السابقة الصادرة عن الأكاديمية، من بينها الكتب أرقام (1540) بتاريخ 7 سبتمبر 2025، و(610) بتاريخ 17 سبتمبر 2025، و(1717) بتاريخ 5 أكتوبر 2025، و(2044) بتاريخ 3 ديسمبر 2025، والتي تناولت تحديد مواعيد غلق موقع استيفاء الملفات للمتقدمين لإعادة التعيين.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة توجيه تنبيه عاجل ومشدد من خلال نشر نشرة دورية بديوان كل مديرية تعليمية، وجميع دواوين الإدارات التعليمية، وكافة المدارس التابعة لها، إلى جانب النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل مديرية، وذلك لضمان وصول المعلومة إلى جميع المتقدمين.

وأكدت الأكاديمية أن استيفاء ملف التقدم والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها يُعد أحد الشروط الأساسية الواردة في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2024، مشيرة إلى أن بيانات المتقدمين تكون قد وردت من المديريات التعليمية المختصة.

وأوضحت أن المعلم يتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم تسليم ملفه مستوفيًا إلى لجنة الإدارة خلال المدة المحددة بعد إخطاره، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإدارية، مؤكدة ضرورة التزام الجميع بالمواعيد المقررة.

كما طالبت الأكاديمية مديريات التربية والتعليم بالتأكد من استيفاء المتقدمين لباقي الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2024، مع ضرورة تسليم الملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع لكل مديرية قبل موعد غلق الموقع بوقت كافٍ.

