إعلان

حتى 15 يناير 2026.. مد فترة تسجيل ملفات إعادة التعيين للمعلمين

كتب : أحمد الجندي

12:04 ص 06/01/2026

الأكاديمية المهنية للمعلمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين، قرارًا رسميًا بمد فترة غلق موقع تسجيل استيفاء ملفات السادة المتقدمين لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، وذلك في إطار الحرص على مصلحة المتقدمين وإتاحة فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأوضحت الأكاديمية، في خطاب موجه إلى المديريات التعليمية، أنه تقرر تمديد موعد غلق موقع تسجيل استيفاء ملف التقدم على موقع بيانات كادر المعلم، ليكون حتى يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026 بدلًا من الموعد المحدد سابقًا.

ويأتي القرار استكمالًا لعدد من المكاتبات الرسمية السابقة الصادرة عن الأكاديمية، من بينها الكتب أرقام (1540) بتاريخ 7 سبتمبر 2025، و(610) بتاريخ 17 سبتمبر 2025، و(1717) بتاريخ 5 أكتوبر 2025، و(2044) بتاريخ 3 ديسمبر 2025، والتي تناولت تحديد مواعيد غلق موقع استيفاء الملفات للمتقدمين لإعادة التعيين.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة توجيه تنبيه عاجل ومشدد من خلال نشر نشرة دورية بديوان كل مديرية تعليمية، وجميع دواوين الإدارات التعليمية، وكافة المدارس التابعة لها، إلى جانب النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل مديرية، وذلك لضمان وصول المعلومة إلى جميع المتقدمين.

وأكدت الأكاديمية أن استيفاء ملف التقدم والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها يُعد أحد الشروط الأساسية الواردة في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2024، مشيرة إلى أن بيانات المتقدمين تكون قد وردت من المديريات التعليمية المختصة.

وأوضحت أن المعلم يتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم تسليم ملفه مستوفيًا إلى لجنة الإدارة خلال المدة المحددة بعد إخطاره، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإدارية، مؤكدة ضرورة التزام الجميع بالمواعيد المقررة.

كما طالبت الأكاديمية مديريات التربية والتعليم بالتأكد من استيفاء المتقدمين لباقي الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2024، مع ضرورة تسليم الملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع لكل مديرية قبل موعد غلق الموقع بوقت كافٍ.

اقرأ أيضاً:

وظائف حكومية جديدة للأطباء البيطريين.. (الشروط ورابط التقديم)

برودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأكاديمية المهنية للمعلمين إعادة التعيين للمعلمين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026
أخبار مصر

شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026
"بعد إصابته بالصليبي".. هل يحق لمنتخب مصر استدعاء لاعب بدلا محمد حمدي؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد إصابته بالصليبي".. هل يحق لمنتخب مصر استدعاء لاعب بدلا محمد حمدي؟
الجلسة الأولى انتهت.. متى يستأنف القضاء الأمريكي محاكمة مادورو وزوجته؟
شئون عربية و دولية

الجلسة الأولى انتهت.. متى يستأنف القضاء الأمريكي محاكمة مادورو وزوجته؟

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية
أخبار المحافظات

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026