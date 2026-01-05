بعد إجازة نصف العام.. موعد بداية الترم الثاني 2026
وزارة التربية والتعليم
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 بعد إجازة نصف العام، وفق الخريطة الزمنية الرسمية المعتمدة من وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف.
أوضحت الوزارة أن إجازة نصف العام تبدأ يوم السبت 24 يناير 2026، وتنتهي يوم الخميس 5 فبراير، على أن يستأنف الطلاب الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة يوم السبت 7 فبراير 2026.
ويبلغ إجمالي عدد أيام الدراسة للفصل الدراسي الثاني 18 أسبوعًا، بما يعادل 90 يومًا، مطروحًا منها 6 أيام إجازات رسمية لتصبح أيام الدراسة الفعلية 84 يومًا.
الاختبارات والتقييمات خلال الفصل الدراسي الثاني
الاختبار الشهري الأول: من 25 مارس إلى 3 أبريل 2026
اللقاء التشاوري الأول لأولياء الأمور: 8 أبريل 2026
التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي: من 20 إلى 22 أبريل 2026
امتحانات الصفوف العملية للمواد خارج المجموع (عملي – أنشطة – مستوى رفيع – لغة ثانية): من 11 إلى 13 مايو 2026
بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل: من 16 مايو وحتى 24 مايو 2026
امتحانات الشهادة الإعدادية: من 6 يونيو وحتى 11 يونيو 2026
امتحانات الثانوية العامة: تبدأ من يوم 20 يونيو 2026
