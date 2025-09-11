نقيب المعلمين: المعلم يظل الركيزة الأساسية في نهضة الوطن

كتب- أحمد الجندي:

شهد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الخميس، حفل تخريج الدورة رقم 148 بعنوان "التفكير المستقبلي وصنع القرار"، والذي أقيم بمقر نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية.

حضر الحفل، اللواء أركان حرب أحمد يسري، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والمستشار أحمد عوض رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية الأسبق، واللواء أحمد الشريف، والدكتور إبراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى بالمحافظة، إلى جانب النواب أحمد مهني، وسيد جمعة، وحسين خاطر.

كما حضر حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، وصباح مكاوي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بوسط الإسكندرية، ورمضان يحيى مدير عام النقابة العامة للمعلمين والمشرف العام على الدورات التدريبية، والدكتور سمير النيلي مدير عام نادي الشاطئ.

وخلال الاحتفالية التي شهدت تكريم أكثر من 200 معلم، إلى جانب عدد من أعضاء نقابة الزراعيين واتحاد نقابات عمال مصر، أعرب "الزناتي"، عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن الإسكندرية كانت ولا تزال منارة للفكر والثقافة، وموطنًا لأجيال من المعلمين الذين أسهموا في تشكيل الوعي الوطني وتعزيز الهوية المصرية.

وأوضح نقيب المعلمين، أن هذه الاحتفالية تجسد ثمرة التعاون الاستراتيجي بين نقابة المعلمين والنقابات المهنية والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، مشيدًا بدور الأكاديمية كصرح وطني بارز في تأهيل الكوادر وبناء الفكر الاستراتيجي، وانفتاحها على دعم المعلمين وكل من يسهم في مسيرة بناء الوطن.

كما ثمّن الجهود المتميزة للنقابات الفرعية بالإسكندرية وإدارة نادي الشاطئ، واصفًا إياهم بالنموذج المشرف في الالتزام النقابي والخدمة المجتمعية، مشيدًا بما يقدمه النادي من خدمات متطورة جعلته بيتًا راقيًا للمعلم وأسرته وواجهة مشرفة للنقابة.

وأكد أن المعلم يظل الركيزة الأساسية في نهضة الوطن، مشيرًا إلى أن النقابة ستواصل التزامها بدعم المعلمين سواء في مجالات التدريب أو الخدمات النقابية أو من خلال صندوق الزمالة الذي يتم تطويره باستمرار لتوسيع خدماته وتحقيق الرعاية الشاملة للمعلمين وأسرهم.

واختتم "الزناتي"، كلمته بالتأكيد على أن المعلم المصري سيبقى عبر العصور قوة فاعلة في توحيد الصف وترسيخ الهوية الوطنية ودعم مؤسسات الدولة، مجددًا العهد بأن تظل النقابة سندًا وظهيرًا للمعلمين، قائلًا: "تحيا مصر بكم، ويحيا المعلم برسالته".

اقرأ أيضًا:

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين- تفاصيل

الإسكان: طرح شقق وأراضٍ مميزة في عدد من المدن الجديدة.. قريبًا

مقترح جديد بجامعة عين شمس لتنظيم عقد المؤتمرات.. تفاصيل