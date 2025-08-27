‬درجات الرأفة ترفع نسب النجاح بمدرسة أجهور الكبرى في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ارتفاع نسب النجاح بمدرسة أجهور الكبرى للتعليم الأساسي بإدارة قها التعليمية، بعد مراجعة أوراق الطلاب الراسبين وتطبيق درجات الرأفة المقررة.

وأوضح "عبده"، أن نسبة النجاح النهائية بلغت 73% بالصف الأول الإعدادي و75% بالصف الثاني الإعدادي، مؤكدًا تكليف الدكتورة أمنية فاروق، مدير عام الإدارة التعليمية بقها، بمراجعة أوراق جميع الطلاب الراسبين والتأكد من تطبيق قرار المحافظ بشأن منح درجات الرأفة للمستحقين.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى أنه تم تشكيل لجان من الموجّهين والمتابعين ومديري المراحل لمراجعة الأوراق وتنفيذ القرار، وهو ما أسفر عن ارتفاع نسب النجاح بشكل ملحوظ.

وكان عدد من أولياء الأمور قد تقدموا في وقت سابق بشكاوى لمحافظة القليوبية؛ اعتراضًا على رسوب أبنائهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2025، مطالبين بفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة المسؤولين، وإعادة النظر في النتائج، مع فرض رقابة صارمة على المدرسة لضمان انضباط العملية التعليمية.

اقرأ أيضًا:

إنقاذ 400 طالب.. القليوبية تمنح درجات الرأفة لراسبين بأجهور

بعد واقعة الرسوب الجماعي.. إجراء عقابي لـ 5 معلمين في القليوبية