إنقاذ 400 طالب.. القليوبية تمنح درجات الرأفة لراسبين بأجهور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استجاب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لشكاوى مئات من أولياء الأمور، وقرر منح درجات الرأفة لأكثر من 400 طالب راسب بالصفين الأول والثاني الإعدادي بمدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين.

جاء قرار المحافظ بعد تقدم أولياء الأمور بشكاوى عبر المنظومة الحكومية، وصفوا فيها الرسوب الجماعي بـ"الكارثة التعليمية"، متهمين بعض المعلمين بالتقصير وإهمال الشرح داخل الفصول مقابل الانشغال بالدروس الخصوصية.

ووجه المحافظ بتشكيل لجان عاجلة لمراجعة أوراق الامتحانات للترمين الأول والثاني، والتي قررت منح درجات الرأفة للطلاب الذين أخفقوا بفارق درجة إلى ثلاث درجات، وفقًا للوائح المنظمة.

وشدد عطية على أن "مصلحة الطلاب خط أحمر"، مؤكدًا على إعداد تقرير مفصل بأسباب تدني نسب النجاح، ومحاسبة المتسببين فورًا، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان انضباط العملية التعليمية داخل المدرسة.