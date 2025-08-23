وزير التعليم يبحث دعم مركز "ريادة" لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب- محمد نصار:

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا من الخبراء اليابانيين في مجال دعم وتمكين ذوي الإعاقة، والمقرر إيفادهم إلى مصر للمساهمة في إدارة وتطوير مركز ريادة المصري الدولي بمدينة العاشر من رمضان.

جاء اللقاء في إطار زيارته لليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا "تيكاد 9".

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن المركز يُعد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، ويهدف إلى تطوير منظومة التعليم الدامج وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن التعاون مع الجانب الياباني سيضيف قيمة كبيرة من خلال تبادل الخبرات ونقل أحدث الممارسات التعليمية والتربوية.

وأوضح الوزير، أن المركز يضم برامج تدريبية متخصصة، ومعامل متقدمة للتشخيص والتأهيل، إلى جانب وحدات لتأهيل وتدريب الكوادر التربوية على أحدث الأساليب الدامجة بما يلبي احتياجات الفئة المستهدفة.

من جانبهم، أعرب الخبراء اليابانيون، عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، مؤكدين حرصهم على نقل خبراتهم وتجاربهم في تطوير البرامج التعليمية الدامجة ودعم قدرات الكوادر الوطنية، معتبرين أن الشراكة المصرية - اليابانية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الدولي لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص تعليمية عادلة ومتساوية.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

ما اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟

أحكام نهائية يجوز إعادة النظر فيها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية