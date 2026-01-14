إجراءات عاجلة من "التعليم" لإعادة تسكين 100 معلم ضمن مسابقة 30 ألف

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسمياً إلى المديريات التعليمية بشأن صدور القرار الوزاري رقم (6) بتاريخ 12 يناير 2026، والمتعلق بإعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة الثلاثين ألف معلم مساعد، الذين صدرت بشأنهم سابقًا القرارات الوزارية أرقام: (190 لسنة 2023)، و(158 لسنة 2024)، و(223 لسنة 2025).

وبحسب مستند رسمي، جاء القرار استنادًا إلى المذكرة المقدمة من رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين رقم (307، 9) بتاريخ 4 ديسمبر 2025، والتي طالبت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسكين المعلمين المساعدين لظروف قهرية، وبناءً على ما انتهت إليه مذكرة المستشار القانوني للوزير بتاريخ 7 ديسمبر 2025.

وأرفقت الوزارة مع القرار كشوف بأسماء وبيانات المعلمين المقرر إعادة تسكينهم، مع تحديد المديريات التعليمية المقابل لكل معلم، ليتم التنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المعلمين لاستكمال إجراءات إعادة التسكين بسرعة وفاعلية.

و أكدت الوزارة أن القرار يُعَدُّ هامًا وعاجلًا، ويهدف إلى ضمان استقرار المعلمين المساعدين وتمكينهم من مباشرة مهامهم في المديريات المحددة وفقًا للمعايير الرسمية.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل

في نقاط.. أبرز المعلومات عن مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي

25 صورة جوية تكشف أحدث الأعمال بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع