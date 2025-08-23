اليوم.. آخر امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

يختتم طلاب الثانوية العامة اليوم السبت 23 أغسطس 2025، ماراثون امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان مادة الأحياء، بينما يتوجه طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان الإحصاء، كما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضيات مادة الرياضيات التطبيقية.

ويعد اليوم هو الأخير لجدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025،والذي بدأ يوم السبت 16 أغسطس.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الخاصة بالامتحانات، لتأمين العملية التعليمية وحماية الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والتنظيمية لتأمين اللجان ومنع أي محاولات غش، إلى جانب توفير أجواء هادئة تساعد الطلاب على أداء الامتحان في بيئة مناسبة.

